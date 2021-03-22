Не просто кредитор, – Шмыгаль о сотрудничестве с МВФ
Украина сотрудничает со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и МВФ. Денис Шмыгаль подчеркнул, что наше государство очень ценит эти связи.
Источник:Handelsblatt
Премьер-министр отметил, что для Украины Международный валютный фонд "является не просто кредитором". Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Он (МВФ – 24 канал) поддерживает и дает советы нам по внедрению реформ. Мы как раз представили нашу стратегию экономического развития до 2030 года. Нашей целью является то, чтобы внутренний валовой продукт к тому времени удвоился,
– сказал глава правительства.
В то же время Денис Шмыгаль отметил, что эти планы являются достаточно амбициозными, особенно в условиях пандемии. Однако, по его словам, воплотить их в жизнь достаточно реалистично.
Премьер рассказал, в течение следующих пяти лет они будут внедрять изменения, которые усилят развитие Украины, а именно:
- инвестировать 15 миллиардов евро ежегодно;
- проводить дальнейшую приватизацию;
- проводить пенсионную реформу;
- либерализовать наш рынок капитала.
Сотрудничество Украины с МВФ: кратко
- МВФ в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины. Наше государство должно получить около 5 миллиардов долларов.
- Более 2 миллиардов кредита Украина получила сразу.
- По соглашению еще в прошлом году должны были состояться 3 пересмотра программы и 2 транша, каждый стоит 700 миллионов долларов. Этого не произошло.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине, но в феврале 2021 года стало известно, что прогресса не достигли и программа на паузе пока Украина не выполнит условия.
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