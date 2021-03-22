Украина сотрудничает со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и МВФ. Денис Шмыгаль подчеркнул, что наше государство очень ценит эти связи.

Премьер-министр отметил, что для Украины Международный валютный фонд "является не просто кредитором". Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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Он (МВФ – 24 канал) поддерживает и дает советы нам по внедрению реформ. Мы как раз представили нашу стратегию экономического развития до 2030 года. Нашей целью является то, чтобы внутренний валовой продукт к тому времени удвоился,

– сказал глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль отметил, что эти планы являются достаточно амбициозными, особенно в условиях пандемии. Однако, по его словам, воплотить их в жизнь достаточно реалистично.

Премьер рассказал, в течение следующих пяти лет они будут внедрять изменения, которые усилят развитие Украины, а именно:

инвестировать 15 миллиардов евро ежегодно;

проводить дальнейшую приватизацию;

проводить пенсионную реформу;

либерализовать наш рынок капитала.

Обратите внимание! В феврале миссия МВФ завершила работу в Украине, так и не достигнув договоренностей по выделению траншей.

Сотрудничество Украины с МВФ: кратко