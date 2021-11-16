Шмыгаль рассказал, когда в Украину прибудут обещанные Зеленским корабли угля
Источник:24 канал
Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал прибытие в Украину 7 кораблей с углем. Денис Шмыгаль уточнил, что их ожидают в конце ноября или начале декабря.
О том, когда в Украину прибудут суда с углем, премьер-министр рассказал на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область.
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Предварительные даты прибытия кораблей с углем
Шмыгаль отметил, что угольные станции работают, но сейчас активизировали режим экономии угля на складах в ожидании 7 кораблей, которые везут ресурс в Украину.
Мы ожидаем, что до конца этого месяца (ноября – 24 канал) – в начале следующего (декабря – 24 канал) уголь в Украине уже будет, и мы выйдем на стандартные параметры,
– подчеркнул глава правительства.
Напомним, Зеленский в своем обращении к украинцам 15 ноября анонсировал прибытие кораблей с углем.
Проблемы с углем в Украине: что известно
- Ситуация с углем в Украине сложная еще с октября. В ноябре запасы угля на складах ТЭС компаний опустились ниже 0,5 миллиона тонн.
- С 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля в Украину. В Москве заявили, что спрос на ресурс вырос у них самих.
- В Минэнергетики сообщили, что Украина в ноябре ожидает поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики.
- 2 ноября стало известно, что в украинские порты из США по морю идут суда с углем общим объемом примерно 280 тысяч тонн.