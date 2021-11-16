О том, когда в Украину прибудут суда с углем, премьер-министр рассказал на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область.

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Предварительные даты прибытия кораблей с углем

Шмыгаль отметил, что угольные станции работают, но сейчас активизировали режим экономии угля на складах в ожидании 7 кораблей, которые везут ресурс в Украину.

Мы ожидаем, что до конца этого месяца (ноября – 24 канал) – в начале следующего (декабря – 24 канал) уголь в Украине уже будет, и мы выйдем на стандартные параметры,

– подчеркнул глава правительства.

Напомним, Зеленский в своем обращении к украинцам 15 ноября анонсировал прибытие кораблей с углем.

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