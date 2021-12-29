Цены будут стабильны, – премьер

Несмотря на энергетический кризис в Европе ситуация в Украине будет стабильной. Об этом Шмыгаль заявил на последнем заседании Кабинета министров в 2021 году.

Рекомендуем Тарифы на газ в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

По словам главы правительства, органам местной власти удалось обеспечить стабильные цены на коммунальные услуги.

Тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. То же касается и тарифов на газ. Несмотря на беспрецедентные вызовы, мы спокойно зашли и проходим отопительный сезон,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что в 2021 году в Украине существенно увеличили субсидийную поддержку для людей и одновременно завершили реформу монетизации субсидий.

Что будет с тарифами в 2022 году

Согласно прогнозу Министерства экономики, в 2022 году тарифы на газ, отопление и электроэнергию вырастут на 15 – 20%. Отдельно:

тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 16%,

электроэнергия – на 17,5%,

газ – на 20%.

Кстати, увеличатся тарифы и на перевозку железнодорожным транспортом. Так, цена вырастет на 13,5%.

В то же время министерство отметило, что прогноз не гарантирует рост цен. Правительство сделает все возможное, чтобы избежать повышения тарифов на коммунальные услуги.

Это может вас заинтересовать – цена на российский газ в Европе обвалилась: смотрите видео