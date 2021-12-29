Цены будут стабильны, – премьер
Несмотря на энергетический кризис в Европе ситуация в Украине будет стабильной. Об этом Шмыгаль заявил на последнем заседании Кабинета министров в 2021 году.
Рекомендуем Тарифы на газ в 2022 году: какие изменения ждут украинцев
По словам главы правительства, органам местной власти удалось обеспечить стабильные цены на коммунальные услуги.
Тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. То же касается и тарифов на газ. Несмотря на беспрецедентные вызовы, мы спокойно зашли и проходим отопительный сезон,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что в 2021 году в Украине существенно увеличили субсидийную поддержку для людей и одновременно завершили реформу монетизации субсидий.
Что будет с тарифами в 2022 году
Согласно прогнозу Министерства экономики, в 2022 году тарифы на газ, отопление и электроэнергию вырастут на 15 – 20%. Отдельно:
- тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 16%,
- электроэнергия – на 17,5%,
- газ – на 20%.
Кстати, увеличатся тарифы и на перевозку железнодорожным транспортом. Так, цена вырастет на 13,5%.
В то же время министерство отметило, что прогноз не гарантирует рост цен. Правительство сделает все возможное, чтобы избежать повышения тарифов на коммунальные услуги.
Это может вас заинтересовать – цена на российский газ в Европе обвалилась: смотрите видео