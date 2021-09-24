Детали от Шмыгаля

Цена на газ не будет меняться до конца апреля 2022 года. Об этом премьер-министр заявил во время часа вопросов к правительству 24 сентября.

Читайте также Почти 308 тысячам жителей Львовщины могут отключить газ из-за долгов

В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена составляет менее 8 гривен. Независимо от колебаний на биржах или хабах эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года,

– пояснил глава правительства.

Цены на тепло и горячую воду устанавливают местные власти. Сейчас у них нет объективных причин повышать тарифы.

"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения этих тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" заключил трехлетний контракт по 7,42 гривны за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена также не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах", – подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что цены не должны расти относительно предыдущего отопительного сезона.

Субсидии получат все, кто нуждается

Правительство вместе с народными депутатами предложило дополнительно выделить 12 миллиардов гривен на программу субсидий. Шмыгаль заверил, что субсидии получат все, кто в них действительно нуждается – это около 3 миллионов домохозяйств.

Украина готова к отопительному сезону, – Премьер

Глава правительства подчеркнул, что Украина уже готова к отопительному сезону. Техническая готовность регионов составляет более 90%. Запасы газа в подземных газохранилищах превысили 18,5 миллиарда кубических метров. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 миллиарда кубов. В 2017 году – 16,8 миллиарда кубов.