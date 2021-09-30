В этом плане – 5 шагов. О нем глава Кабмина подробнее рассказал 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Интересно Почему у богатых британцев дома холоднее, чем у бедных украинцев

Шмыгаль подчеркнул, что вероятный рост тарифов на "коммуналку" – это крайне чувствительный вопрос для украинцев. Поэтому, по инициативе главы государства, Кабмин подготовил план, который даст возможность стабилизировать ситуацию и стабильно пройти отопительный сезон.

Обратите внимание! Ранее правительство снизило тарифы на электроэнергию с 1,68 гривны до 1,44 гривны за киловатт-час. Новые правила будут действовать уже с 1 октября.

Подробности о плане по тарифам

Согласно представленному плану, для большинства украинцев фиксированная цена на газ составит не более 8 гривен за кубометр. Этого удастся достичь благодаря летним продуктам.

составит не более 8 гривен за кубометр. Этого удастся достичь благодаря летним продуктам. К концу 2021 года программу субсидий намерены увеличить на 12 миллиардов гривен. Для этого будут рассматривать соответствующие изменения в бюджет.

на 12 миллиардов гривен. Для этого будут рассматривать соответствующие изменения в бюджет. Для 80% украинских семей цену на электроэнергию хотят снизить до 2,44 гривны за киловатт-час. Для остальных она останется неизменной.

до 2,44 гривны за киловатт-час. Для остальных она останется неизменной. В подземных газовых хранилищах накопили почти 18 миллиардов кубометров газа. Это обеспечит стабильное прохождение зимнего сезона.

почти 18 миллиардов кубометров газа. Это обеспечит стабильное прохождение зимнего сезона. Еще один важный шаг – заключение меморандума с местными властями. Он должен гарантировать, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с предыдущим годом.

Что этому предшествовало

Ранее в правительстве заверили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем это рассчитано на основе годовых тарифов. О том, что цены, несмотря на рост стоимости энергоносителей в мире, останутся стабильными, говорил и сам президент Зеленский. Однако, по словам Шмыгаля, подготовка к отопительному сезону находится на финишной прямой. Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%.