В этом плане – 5 шагов. О нем глава Кабмина подробнее рассказал 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей.
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Шмыгаль подчеркнул, что вероятный рост тарифов на "коммуналку" – это крайне чувствительный вопрос для украинцев. Поэтому, по инициативе главы государства, Кабмин подготовил план, который даст возможность стабилизировать ситуацию и стабильно пройти отопительный сезон.
Подробности о плане по тарифам
- Согласно представленному плану, для большинства украинцев фиксированная цена на газ составит не более 8 гривен за кубометр. Этого удастся достичь благодаря летним продуктам.
- К концу 2021 года программу субсидий намерены увеличить на 12 миллиардов гривен. Для этого будут рассматривать соответствующие изменения в бюджет.
- Для 80% украинских семей цену на электроэнергию хотят снизить до 2,44 гривны за киловатт-час. Для остальных она останется неизменной.
- В подземных газовых хранилищах накопили почти 18 миллиардов кубометров газа. Это обеспечит стабильное прохождение зимнего сезона.
- Еще один важный шаг – заключение меморандума с местными властями. Он должен гарантировать, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с предыдущим годом.
Что этому предшествовало
Ранее в правительстве заверили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем это рассчитано на основе годовых тарифов. О том, что цены, несмотря на рост стоимости энергоносителей в мире, останутся стабильными, говорил и сам президент Зеленский. Однако, по словам Шмыгаля, подготовка к отопительному сезону находится на финишной прямой. Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%.