Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий. Это произошло во время совещания по расчетам населения за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно поручению, профильные министерства должны проинформировать население о возможности получения субсидий. Также они должны создать инструмент, который поможет украинцам сверять расчеты с поставщиком.

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Как отметил Шмыгаль, в Украине также необходимо разработать комплексное решение, которое даст возможность погасить уже имеющуюся задолженность.

В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги,

– подчеркнул премьер-министр.

Обратите внимание! Верховная Рада 29 января предусмотрела обеспечение украинцев субсидиями на электроэнергию. Для этого в государственный бюджет на 2021 год внесли соответствующие изменения. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Шмыгаль также дал поручение Минфину и Минэнерго наработать механизм для решения проблемы просроченной задолженности.

В то же время представители Минрегиона и местной власти должны провести коммуникационную работу, чтобы предотвратить дальнейший рост долгов за жилищно-коммунальные услуги.