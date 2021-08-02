Шмыгаль поручил подготовить объекты для приватизации на 2022 – 2023 годы

В августе в Украине стартует большая приватизация. В этом году от аукционов планируют получить в бюджет до 12 млрд гривен.

Сумма прибыли должна быть суммарно больше, чем за последние 5 лет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Готовят новый перечень объектов приватизации

Чиновники обсудили на совещании 2 августа подготовку к аукционам. Кроме того, Шмыгаль дал задание для Минэкономики и Фонда госимущества. Они должны в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022 – 2023 годы.

Что известно о большой приватизации в Украине

5 сентября 2020 года аукционы по продаже объектов большой приватизации запретили на время карантина.

30 марта Верховная Рада все же приняла законопроект, предусматривающий разблокирование процессов большой приватизации.

В конце апреля Зеленский подписал закон.

К объектам большой приватизации относятся госпредприятия, балансовая стоимость которых больше 250 миллионов гривен. Продают такие предприятия, привлекая инвестиционных советников. Они собирают всю необходимую информацию, готовят объект на приватизацию и ищут потенциальных инвесторов. После этого происходит открытый и публичный конкурс.