Сумма прибыли должна быть суммарно больше, чем за последние 5 лет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Готовят новый перечень объектов приватизации
Чиновники обсудили на совещании 2 августа подготовку к аукционам. Кроме того, Шмыгаль дал задание для Минэкономики и Фонда госимущества. Они должны в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022 – 2023 годы.
Что известно о большой приватизации в Украине
- 5 сентября 2020 года аукционы по продаже объектов большой приватизации запретили на время карантина.
- 30 марта Верховная Рада все же приняла законопроект, предусматривающий разблокирование процессов большой приватизации.
- В конце апреля Зеленский подписал закон.