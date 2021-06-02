Шмыгаль пообещал доллар по 28 - 29 гривен и рост экономики: прогноз

Украина внедряет среднесрочное бюджетное планирование. Поэтому в Кабмине прогнозируют, что курс доллара в течение следующих трех лет будет на уровне 28 – 29 гривен.
Так, Кабмин утвердил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022 -2024 годы и Бюджетную декларацию на тот же период. В этих документах украинцы смогут увидеть, куда пойдут их налоги.
Кстати Шмыгаль заявил, что экономика Украины уже начала восстанавливаться после пандемии
Что прогнозируют в правительстве
Уменьшение госдолга и увеличение зарплат
- Дефицит бюджета сократится почти вдвое. С 2023 года он вернется к 3%, как и планировали.
- Государственный долг планируют уменьшить до менее чем 50% ВВП. В Кабмине уверяют, что таким образом будут тратить меньше на обслуживание долгов, зато больше – на медицину, оборону и образование.
- Кроме того, обещают рост зарплат. В течение следующих 3 лет оно составит около 8 – 10%, учитывая инфляцию. Кстати, инфляция вернется к таргету в 5% в 2023 году, а в 2022 она будет достигать 6,2%.
Прогноз по курсу доллара
Премьер уверяет, что в течение трех лет будет обеспечена макроэкономическая стабильность. По его словам, курс доллара ожидают на уровне 28 – 29 гривен.
Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год,
– отметил Шмыгаль.