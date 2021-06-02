Так, Кабмин утвердил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022 -2024 годы и Бюджетную декларацию на тот же период. В этих документах украинцы смогут увидеть, куда пойдут их налоги.

Кстати Шмыгаль заявил, что экономика Украины уже начала восстанавливаться после пандемии

Что прогнозируют в правительстве

Уменьшение госдолга и увеличение зарплат

Дефицит бюджета сократится почти вдвое. С 2023 года он вернется к 3%, как и планировали.

Государственный долг планируют уменьшить до менее чем 50% ВВП. В Кабмине уверяют, что таким образом будут тратить меньше на обслуживание долгов, зато больше – на медицину, оборону и образование.

Кроме того, обещают рост зарплат. В течение следующих 3 лет оно составит около 8 – 10%, учитывая инфляцию. Кстати, инфляция вернется к таргету в 5% в 2023 году, а в 2022 она будет достигать 6,2%.

Прогноз по курсу доллара

Премьер уверяет, что в течение трех лет будет обеспечена макроэкономическая стабильность. По его словам, курс доллара ожидают на уровне 28 – 29 гривен.

Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год,

– отметил Шмыгаль.

Обратите внимание! Премьер-министр убеждает, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронавирусного кризиса. В частности, заметный рост заметили в промышленности и розничной торговле. Кроме того, Шмыгаль рассказал, что экспорт украинской продукции за первые 4 месяца 2021 года вырос почти на 20%