Шмыгаль похвастался доходами бюджета и пообещал реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль традиционно подвел экономические итоги работы правительства за прошедшую неделю. По его словам, международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов.

Также Шмыгаль похвастался успешным наполнением государственного бюджета Украины. И пообещал, что долги теплокоммунэнерго реструктуризируют (что особенно актуально за месяц до начала отопительного сезона).

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В Украине больше денег, чем даже планировали в бюджете

Премьер Шмыгаль привел оптимистичные цифры по доходам украинского бюджета в 2021 году. По его словам:

Национальный банк фиксирует международные резервы Украины в сумме более 30 миллиардов долларов.

На казначейском счету по состоянию на 1 сентября денег стало 57,5 ​​миллиарда, что в 6 раз больше, чем в августе.

За первые 8 месяцев 2021 бюджет получил на 28 миллиардов гривен больше прибыли, чем планировал.

За эти же 8 месяцев в бюджет поступило на 106 миллиардов больше, чем в 2021.

Исполнение бюджета происходит путем восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работы налоговой и таможни,

– заявил глава правительства.

Также Денис Шмыгаль заверил, что в Украине "улучшились настроения бизнеса". И пообещал еще облегчить работу предпринимателей.

Отопительный сезон близко: о проблеме долгов теплокоммунэнерго

Сделать что-то хорошее для бизнеса – не единственное обещание Дениса Шмыгаля, описанное им 4 сентября. Глава правительства также заявил, что Кабинет Министров и местные администрации совместно начинают бороться с проблемой долгов теплокоммунэнерго.

В начале этого года правительство подписало меморандум с мэрами, где мы обязались реструктуризировать долги теплокоммунэнерго за газ и компенсировать разницу в тарифах на тепло и горячую воду. Президент уже подписал соответствующий закон, и процесс реструктуризации запущен,

– сообщил Шмыгаль.

По его словам, начали создавать территориальные комиссии для сверки (верификации) долгов. Далее власти должны "оздоровить финансовое состояние ТКЭ и осуществить их модернизацию".

"Сбалансированное решение вопроса с тарифами", чтобы они были "справедливыми для людей".

Обратите внимание:

25 августа министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет надо несколько изменить из-за нехватки денег на субсидии. Но он тоже акцентировал на перевыполнении плана доходов, и заверил, что проблемы не будет.

А 1 сентября Счетная палата сообщила, что на обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 ушла каждая восьмая гривна с доходов бюджета Украины.

Полный текст сообщению Дениса Шмыгаля в фейсбуке:

Экономика недели: макроэкономическая стабильность и выполнение бюджета, оптимистичные настроения бизнеса, реформа дерегуляции, реструктуризация долгов ТКЭ.

Макроэкономическая стабильность. По данным Национального банка международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в 6 раз и составили 57,5 ​​миллиарда гривен по состоянию на первое сентября.

Кроме того, в государственный бюджет за первые 8 месяцев этого года поступило на 28 миллиардов гривен больше плана и на 106 миллиардов больше, чем в прошлом году. Выполнение бюджета происходит путем восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни.

Настроения бизнеса (индекс ожиданий деловой активности) в августе улучшились до самого высокого уровня за последние 2 года. По данным опроса НБУ, бизнес в августе улучшил оценки относительно экономического положения своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса, роста бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживления инвестиционной деятельности. Индекс ожиданий деловой активности вырос до 53.4 пункта против 50.8 в июле.

Чтобы упростить условия работы для наших предпринимателей, мы активизируем работу в сфере дерегуляции. Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину – 1636 документов. Это акты, которые были связаны с региональной спецификой и обременяли работу предпринимателям. На этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.

Реструктуризация долгов теплокоммунэнерго. В начале этого года правительство подписало меморандум с мэрами городов, где мы взяли на себя обязательства провести реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и компенсировать разницу в тарифах на тепло и горячую воду. Президент уже подписал соответствующий закон, и процесс реструктуризации запущен. Для начала создаются территориальные комиссии, чтобы верифицировать все долги. Следующие шаги позволят оздоровить финансовое состояние ТКЭ и осуществить их модернизацию. Местная власть получит инструмент, благодаря которому можно сбалансировано решить вопрос с тарифами. Правительство больше не устанавливает тарифы на тепло и горячую воду, но мы помогаем местным руководителям, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей.

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