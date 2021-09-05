Также Шмыгаль похвастался успешным наполнением государственного бюджета Украины. И пообещал, что долги теплокоммунэнерго реструктуризируют (что особенно актуально за месяц до начала отопительного сезона).

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В Украине больше денег, чем даже планировали в бюджете

Премьер Шмыгаль привел оптимистичные цифры по доходам украинского бюджета в 2021 году. По его словам:

Национальный банк фиксирует международные резервы Украины в сумме более 30 миллиардов долларов.

На казначейском счету по состоянию на 1 сентября денег стало 57,5 ​​миллиарда, что в 6 раз больше, чем в августе.

За первые 8 месяцев 2021 бюджет получил на 28 миллиардов гривен больше прибыли, чем планировал.

За эти же 8 месяцев в бюджет поступило на 106 миллиардов больше, чем в 2021.

Исполнение бюджета происходит путем восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работы налоговой и таможни,

– заявил глава правительства.

Также Денис Шмыгаль заверил, что в Украине "улучшились настроения бизнеса". И пообещал еще облегчить работу предпринимателей.

Отопительный сезон близко: о проблеме долгов теплокоммунэнерго

Сделать что-то хорошее для бизнеса – не единственное обещание Дениса Шмыгаля, описанное им 4 сентября. Глава правительства также заявил, что Кабинет Министров и местные администрации совместно начинают бороться с проблемой долгов теплокоммунэнерго.

В начале этого года правительство подписало меморандум с мэрами, где мы обязались реструктуризировать долги теплокоммунэнерго за газ и компенсировать разницу в тарифах на тепло и горячую воду. Президент уже подписал соответствующий закон, и процесс реструктуризации запущен,

– сообщил Шмыгаль.

По его словам, начали создавать территориальные комиссии для сверки (верификации) долгов. Далее власти должны "оздоровить финансовое состояние ТКЭ и осуществить их модернизацию".

Что ожидают в итоге? "Сбалансированное решение вопроса с тарифами", чтобы они были "справедливыми для людей".

Обратите внимание:

25 августа министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет надо несколько изменить из-за нехватки денег на субсидии. Но он тоже акцентировал на перевыполнении плана доходов, и заверил, что проблемы не будет.

А 1 сентября Счетная палата сообщила, что на обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 ушла каждая восьмая гривна с доходов бюджета Украины.

Полный текст сообщению Дениса Шмыгаля в фейсбуке:

Экономика недели: макроэкономическая стабильность и выполнение бюджета, оптимистичные настроения бизнеса, реформа дерегуляции, реструктуризация долгов ТКЭ.

Макроэкономическая стабильность. По данным Национального банка международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в 6 раз и составили 57,5 ​​миллиарда гривен по состоянию на первое сентября.

Кроме того, в государственный бюджет за первые 8 месяцев этого года поступило на 28 миллиардов гривен больше плана и на 106 миллиардов больше, чем в прошлом году. Вы полнение бюджета происходит путем восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни.

Настроения бизнеса (индекс ожиданий деловой активности) в августе улучшились до самого высокого уровня за последние 2 года. По данным опроса НБУ, бизнес в августе улучшил оценки относительно экономического положения своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса, роста бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживления инвестиционной деятельности. Индекс ожиданий деловой активности вырос до 53.4 пункта против 50.8 в июле.

Чтобы упростить условия работы для наших предпринимателей, мы активизируем работу в сфере дерегуляции. Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину – 1636 документов. Это акты, которые были связаны с региональной спецификой и обременяли работу предпринимателям. На этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.

Реструктуризация долгов теплокоммунэнерго. В начале этого года правительство подписало меморандум с мэрами городов, где мы взяли на себя обязательства провести реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и компенсировать разницу в тарифах на тепло и горячую воду. Президент уже подписал соответствующий закон, и процесс реструктуризации запущен. Для начала создаются территориальные комиссии, чтобы верифицировать все долги. Следующие шаги позволят оздоровить финансовое состояние ТКЭ и осуществить их модернизацию. Местная власть получит инструмент, благодаря которому можно сбалансировано решить вопрос с тарифами. Правительство больше не устанавливает тарифы на тепло и горячую воду, но мы помогаем местным руководителям, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей.