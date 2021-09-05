Также Шмыгаль похвастался успешным наполнением государственного бюджета Украины. И пообещал, что долги теплокоммунэнерго реструктуризируют (что особенно актуально за месяц до начала отопительного сезона).
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В Украине больше денег, чем даже планировали в бюджете
Премьер Шмыгаль привел оптимистичные цифры по доходам украинского бюджета в 2021 году. По его словам:
- Национальный банк фиксирует международные резервы Украины в сумме более 30 миллиардов долларов.
- На казначейском счету по состоянию на 1 сентября денег стало 57,5 миллиарда, что в 6 раз больше, чем в августе.
- За первые 8 месяцев 2021 бюджет получил на 28 миллиардов гривен больше прибыли, чем планировал.
- За эти же 8 месяцев в бюджет поступило на 106 миллиардов больше, чем в 2021.
Исполнение бюджета происходит путем восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работы налоговой и таможни,
– заявил глава правительства.
Также Денис Шмыгаль заверил, что в Украине "улучшились настроения бизнеса". И пообещал еще облегчить работу предпринимателей.
Отопительный сезон близко: о проблеме долгов теплокоммунэнерго
Сделать что-то хорошее для бизнеса – не единственное обещание Дениса Шмыгаля, описанное им 4 сентября. Глава правительства также заявил, что Кабинет Министров и местные администрации совместно начинают бороться с проблемой долгов теплокоммунэнерго.
В начале этого года правительство подписало меморандум с мэрами, где мы обязались реструктуризировать долги теплокоммунэнерго за газ и компенсировать разницу в тарифах на тепло и горячую воду. Президент уже подписал соответствующий закон, и процесс реструктуризации запущен,
– сообщил Шмыгаль.
По его словам, начали создавать территориальные комиссии для сверки (верификации) долгов. Далее власти должны "оздоровить финансовое состояние ТКЭ и осуществить их модернизацию".
Обратите внимание:
- 25 августа министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет надо несколько изменить из-за нехватки денег на субсидии. Но он тоже акцентировал на перевыполнении плана доходов, и заверил, что проблемы не будет.
- А 1 сентября Счетная палата сообщила, что на обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 ушла каждая восьмая гривна с доходов бюджета Украины.
Полный текст сообщению Дениса Шмыгаля в фейсбуке:
Экономика недели: макроэкономическая стабильность и выполнение бюджета, оптимистичные настроения бизнеса, реформа дерегуляции, реструктуризация долгов ТКЭ.
Макроэкономическая стабильность. По данным Национального банка международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в 6 раз и составили 57,5 миллиарда гривен по состоянию на первое сентября.
Кроме того, в государственный бюджет за первые 8 месяцев этого года поступило на 28 миллиардов гривен больше плана и на 106 миллиардов больше, чем в прошлом году. Выполнение бюджета происходит путем восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни.
Настроения бизнеса (индекс ожиданий деловой активности) в августе улучшились до самого высокого уровня за последние 2 года. По данным опроса НБУ, бизнес в августе улучшил оценки относительно экономического положения своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса, роста бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживления инвестиционной деятельности. Индекс ожиданий деловой активности вырос до 53.4 пункта против 50.8 в июле.
Чтобы упростить условия работы для наших предпринимателей, мы активизируем работу в сфере дерегуляции. Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину – 1636 документов. Это акты, которые были связаны с региональной спецификой и обременяли работу предпринимателям. На этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.
Реструктуризация долгов теплокоммунэнерго. В начале этого года правительство подписало меморандум с мэрами городов, где мы взяли на себя обязательства провести реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и компенсировать разницу в тарифах на тепло и горячую воду. Президент уже подписал соответствующий закон, и процесс реструктуризации запущен. Для начала создаются территориальные комиссии, чтобы верифицировать все долги. Следующие шаги позволят оздоровить финансовое состояние ТКЭ и осуществить их модернизацию. Местная власть получит инструмент, благодаря которому можно сбалансировано решить вопрос с тарифами. Правительство больше не устанавливает тарифы на тепло и горячую воду, но мы помогаем местным руководителям, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей.
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