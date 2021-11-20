Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет

Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о продлении контракта на транзит газа. Речь идет о сроке продолжительностью в 15 лет.

Премьер-министр Шмыгаль сообщил о готовности украинской ГТС вдвое увеличить объемы прокачки в Европу. В ходе переговоров Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 миллионов кубометров.

Заметьте Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления нет, – Шмыгаль

Вот этот избыток мы готовы поставлять по цене вдвое ниже, чем в контракте, который существует. Мы готовы поставлять вдвое больше, система к этому готова,

– заявил Шмыгаль.

Заявление Макогона

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия в течение 2021 года втрое уменьшила транзит газа через Украину в Европу.

"Фактически больше газа в Европу через Украину не идет. Хотел бы сказать, что в этом году втрое уменьшился транзит газа", – заявил Макогон.