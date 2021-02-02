Премьер-министр Денис Шмыгаль 2 февраля пригласил обсудить ситуацию с тарифами руководство парламента и глав фракций. Однако на саму встречу глава правительства не явился.

Источник: телеграм Ярослава Железняка

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что запланированная встреча длилась всего 6 минут.

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Самое быстрое совещание у спикера. За 6 минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому ее закрыли,

– пояснил Железняк.

Совещание инициировал сам Шмыгаль

Самое интересное, что это совещание инициировал сам Шмыгаль. На нем планировали обсудить урегулирование ситуации с тарифами. По словам спикера Дмитрия Разумкова, Шмыгаль должен был проинформировать парламентариев о дальнейших шагах правительства.

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