Сам пригласил – сам не пришел: Шмыгаль не явился на встречу с главами фракций по тарифам
Премьер-министр Денис Шмыгаль 2 февраля пригласил обсудить ситуацию с тарифами руководство парламента и глав фракций. Однако на саму встречу глава правительства не явился.
Источник: телеграм Ярослава Железняка
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что запланированная встреча длилась всего 6 минут.
Читайте также В Украине начинают действовать сниженные тарифы на газ: что стоит знать
Самое быстрое совещание у спикера. За 6 минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому ее закрыли,
– пояснил Железняк.
Совещание инициировал сам Шмыгаль
Самое интересное, что это совещание инициировал сам Шмыгаль. На нем планировали обсудить урегулирование ситуации с тарифами. По словам спикера Дмитрия Разумкова, Шмыгаль должен был проинформировать парламентариев о дальнейших шагах правительства.
Тарифы на электроэнергию: основное
- С 1 января 2021 установили единый тариф на электроэнергию и отменили льготные тарифы, которые действовали для отдельных категорий потребителей.
- Правительство утвердило порядок получения компенсаций тем жителям Украины, которые используют электроотопление. На это выделили 1,4 миллиарда гривен.
- Ранее этот шаг поддержала Верховная Рада.
- Также по словам главы правительства, украинцам, несвоевременно заплатившим за коммуналку в январе, не будут начислять штраф.
Поделиться новостью