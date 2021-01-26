Кабинет Министров Украины сформирует механизм компенсации чрезмерных расходов украинцам, которые имеют электрическое отопление. Цены на газ, тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Источник: 24 канал

Эти и другие шаги правительство запланировало или уже сделало на пути к урегулированию проблемы высоких цен на коммунальные услуги. Их озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Украина перешла к открытым рынкам: что это значит

Прежде всего глава правительства заявил, что "Украина перешла к открытым рынкам электроэнергии и газа", а потому уже "нет тарифов – есть цена на электроэнергию и есть цена на природный газ".

Это означает, что цена на газ для украинцев формируется на рынке. Правительство же должно сделать ряд шагов, "чтобы этот молодой рынок начал работать корректно, правильно, удобно для людей".

Шаги правительства касаемо тарифов на коммунальные услуги

Премьер заверил, что министры приняли необходимые меры для ограничения цен. Также он назвал 8 шагов правительства к решению проблемы высоких цен на коммунальные услуги:

Установление предельной цены на газ с 1 февраля и до конца отопительного сезона в 6,99 гривны за кубометр. Фиксация цен на тепло и горячую воду – их менять не будут также до конца отопительного сезона. НКРЕКП (Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и комуслуг) ограничит тариф на распределение газа – она не будет выше 1,79 гривны. Правительство и профильный комитет Рады инициируют законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления – для справедливого формирования цены на распределение газа. Штрафов или пени за несвоевременно оплаченные коммунальные услуги (газ или тепло) за январь применять не будут. Вскоре появятся результаты расследования Антимонопольного комитета относительно рынка газа – правительство проанализирует, насколько правила установления цен прозрачные и честные. Кабинет Министров сформирует механизм компенсации затрат людям, которые имеют дома электроотопление. Цена на газ от газораспределительных компаний будет формироваться один раз в год – по образцу большинства стран Европы.