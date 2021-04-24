Денис Шмыгаль заявил, что карантинные выплаты ФЛП подали 270 тысяч заявок. По его словам, средства поступят на счет в течение 10 дней при условии правильно заполнения всех данных.

Премьер-министр отметил, что параллельно правительство проводит работу над доступом предпринимателей к "дешевым деньгам".

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270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен,

– написал глава Кабмина.

Он отметил, что это уже второй раз за пол года Кабинет министров запускает "беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей".

Доступ к "Дешевым деньгам"

Денис Шмыгаль рассказал о результатах программ льготного кредитования:

по программе доступных кредитов "5 – 7 – 9" выдали 13,7 тысячи кредитов более чем на 33,6 миллиарда гривен.

по программе доступного кредитования – государственные гарантии на портфельной основе – предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.

Кроме этого, договариваемся с Международным банком реконструкции и развития об открытии для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 миллионов долларов,

– подытожил премьер.

Обратите внимание! Выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии.

К слову, помощь ФЛП и наемные работники, пострадавшие из-за жесткого карантина, могут получить также от местных властей. Однако размер выплат будут определять на местах.