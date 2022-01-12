Шмыгаль анонсировал на 2022 год новую программу сотрудничества с МВФ

Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году Украина снова намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Речь идет о сотрудничестве после окончания летом 2022 года программы stand-by.

По словам премьера, речь идет о сотрудничестве в рамках новой программы. Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал на заседании правительства 12 января.

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Премьер заявил о планах сотрудничества с МВФ в рамках новой программы

Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста Украины.

Речь идет о продолжении программы макрофинансовой помощи ЕС, а также о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы stand-by,

– заявил Денис Шмыгаль.

Политик пояснил, что сотрудничество Украины с международными партнерами – одно из важнейших направлений деятельности в 2022 году.

Кратко о текущей программе сотрудничества с МВФ stand-by

Программа stand-by Международного валютного фонда была утверждена в июне 2020 года. Ее срок составлял 1,5 года, размер – 5 миллиардов долларов.

12 июня Киев получил первый транш кредита МВФ в рамках новой программы. Он составлял 2,1 млрд долларов.

23 ноября 2022 года Украина получила еще 699 миллионов долларов в рамках продолжения действия программы stand-by.

Государство может получить еще 2,2 миллиарда долларов при условии выполнения 12 условий. В декабре 2021 года министр финансов Сергей Марченко рассказал, что основные условия Украина уже выполнила.

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