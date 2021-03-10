Денис Шмигаль переконаний, що ціни на продукти в Україні зростають не лише через об'єктивні причини, але й через спроби монопольних змов та маніпуляцій на ринку. Прем'єр-міністр запевнив, що Кабмін вживає відповідні дії для стабілізування цін.

Голова Кабміну розповів, що для стабілізації ситуації на ринку уряд веде діалог з ключовими групами виробників та торговельних мереж.

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За інформацією Шмигаля, перемовини стосуються збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни. На думку Шмигаля, стабілізація цін відбудеться вже наприкінці березня.

Те саме стосується і цін на бензин. Звичайно, є об'єктивний фактор, адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок,

– додав Шмигаль.

Він запевнив, що вже зараз працюють відповідні регіональні комісії. І, за прогнозами Шмигаля, результат їх роботи буде найближчим часом.

Цікаво, що раніше у Кабміні говорили, що суттєвого зростання цін на продукти наразі немає. Тоді Шмигаль заявив, що уряд не планує втручатися в ринок та встановлювати обмеження на ціни.

Ціни на продукти в Україні

Споживчі ціни у лютому 2021 року зросли на 7,5% у порівнянні з 6,1% попереднього місяця. Найбільше подорожчала олія (на 7,6%), овочі (на 6,3%) та цукор (на 5,5%). Паливо та мастила виросли в ціні на 7,3%, тоді як природний газ подешевшав на 6,6%.