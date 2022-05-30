Шмигаль объяснил, какой процент украинской экономики не работает из-за войны

Из-за войны, которую Россия начала против Украины более 3 месяцев назад, примерно 35% экономики нашего государства не работает. Это создает безумный бюджетный дефицит.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, в то же время значительно возросли расходы на социальные нужды, разминирование и т.п.

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В Украине не работает ориентировочно 35% экономики

Шмигаль отметил, что по разным оценкам разных экспертов по состоянию на сегодняшний день Украина потеряла в результате войны от 30% до 50% экономики. В свою очередь прогноз падения ВВП также составляет 30 – 50%.

В среднем около 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50 – 70% мирного времени. При этом драматически возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование,

– добавил премьер.

Он отметил, что весь этот комплекс ежемесячно образует бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов.

"Это большие деньги, и, конечно, мы просим партнеров нас поддержать, получаем такую поддержку. Тесно сотрудничаем с МВФ, Международным банком, США, ЕС. Великобритания очень нас поддерживает", – заметил Шмигаль.

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Захватчики нанесли Украине колоссальные разрушения

Премьер отметил, что прямые убытки, которые россияне нанесли инфраструктуре и экономике Украины, составляют примерно 600 миллиардов долларов и растут каждый день.

Сейчас более 100 учебных заведений и более 500 медицинских учреждений либо разрушены полностью, либо повреждены. Также захватчики разрушили:

25 тысяч километров дорог,

несколько сотен мостов,

повредили 12 международных аэропортов,

повредили или разрушили более 40 миллионов квадратных метров жилья.

Шмигаль подытожил, что бизнес потерял более 200 заводов, а примерно 17% бизнесов вообще прекратили работу. В то же время 60% предприятий работают на более низком уровне, чем было до полномасштабной войны.

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