Шевченко рассказал, почему НБУ против регулирования комиссий банков
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отметил, что НБУ против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Поскольку, это негативно повлияет на безналичный рынок.
Источник:"Интерфакс–Украина"
Почему НБУ против
НБУ подготовил законопроект о платежных услугах, который открывает новые возможности для участников финансового рынка, рассказал глава Нацбанка.
Сегодня народные депутаты хотят добавить к этому законопроекту норму об административном регулировании комиссий интерчейнджа и эквайринга. Это очень грустно,
– отметил Шевченко.
Читайте также В Минфине рассказали, когда ожидать транш МВФ
Что такое интерчейнджИнтерчейндж – это комиссия, которую банк, что обслуживает магазин, перечисляет банку, чьей карточкой было оплачено товар или услугу. Она составляет 60 – 75% размера комиссии, которую платит бизнес за эквайринг, то есть за возможность принимать безналичную оплату.
В чем опасность по мнению Шевченко
Глава Нацбанка пояснил, что любое регуляторное, административное вмешательство в тарифы опасно. Даже в Европе административно изменили только ставку интерчейнджа, но не трогали ставку эквайринга, отметил министр.
Самое главное: такое ограничение не приведет к снижению цен для потребителей, а приведет к тому, что банки вынуждены будут сокращать сеть своих POS-терминалов, играть против cashless economy (безналичной экономики – 24 канал),
– отметил Шевченко.
В чем опасность для безналичного рынка
- В Украине сейчас 379 тысяч POS-терминалов, и большое их количество установлена не в больших сетях, которые лоббируют снижение комиссий, а обслуживают маленький бизнес.
- Если комиссии будут административно снижены, то банки не смогут отдавать POS-терминал таком малому предпринимателю бесплатно или за минимальную плату.
- Соответственно это повлияет на уменьшение объемов безналичных операций, объяснил Шевченко.
Что такое эквайрингЭквайринг – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении. Оборудование (POS-терминалы) предоставляет банк. Бизнес взамен платит комиссию, которая в Украине составляет от 1,6%-1,8% до 2-3%.
Подробнее Что такое эквайринг: действительно ли Apple Pay и Google Pay в Украине под угрозой
Поделиться новостью