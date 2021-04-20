Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отметил, что НБУ против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Поскольку, это негативно повлияет на безналичный рынок.

Почему НБУ против

НБУ подготовил законопроект о платежных услугах, который открывает новые возможности для участников финансового рынка, рассказал глава Нацбанка.

Сегодня народные депутаты хотят добавить к этому законопроекту норму об административном регулировании комиссий интерчейнджа и эквайринга. Это очень грустно,

– отметил Шевченко.

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Что такое интерчейндж Интерчейндж – это комиссия, которую банк, что обслуживает магазин, перечисляет банку, чьей карточкой было оплачено товар или услугу. Она составляет 60 – 75% размера комиссии, которую платит бизнес за эквайринг, то есть за возможность принимать безналичную оплату.

В чем опасность по мнению Шевченко

Глава Нацбанка пояснил, что любое регуляторное, административное вмешательство в тарифы опасно. Даже в Европе административно изменили только ставку интерчейнджа, но не трогали ставку эквайринга, отметил министр.

Самое главное: такое ограничение не приведет к снижению цен для потребителей, а приведет к тому, что банки вынуждены будут сокращать сеть своих POS-терминалов, играть против cashless economy (безналичной экономики – 24 канал),

– отметил Шевченко.

В чем опасность для безналичного рынка

В Украине сейчас 379 тысяч POS-терминалов, и большое их количество установлена не в больших сетях, которые лоббируют снижение комиссий, а обслуживают маленький бизнес.

Если комиссии будут административно снижены, то банки не смогут отдавать POS-терминал таком малому предпринимателю бесплатно или за минимальную плату.

Соответственно это повлияет на уменьшение объемов безналичных операций, объяснил Шевченко.

Что такое эквайринг Эквайринг – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении. Оборудование (POS-терминалы) предоставляет банк. Бизнес взамен платит комиссию, которая в Украине составляет от 1,6%-1,8% до 2-3%.

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Напомним! 15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что начал дела против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга.