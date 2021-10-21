Шевченко назвал главные риски для экономики Украины

Кирилл Шевченко заявил, что основным предположением НБУ относительно макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Среди ключевых рисков для экономики – значительное усиление карантина и существенный инфляционный всплеск в мире.

Об этом глава Нацбанка сообщил во время пресс-брифинга касательно решения по монетарной политике.

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Основным предположением, которое правление Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом,

– сказал он.

"Достижение Украиной соглашения с МВФ на уровне персонала позволило рассмотрение Советом директоров Фонда первого пересмотра программы stand-by, а также запрос о продлении программы", – продолжил глава НБУ.

По его словам, выполнение действующей программы stand-by:

обеспечит поступление необходимого объема официального финансирования в 2021 – 2022 годах;

обеспечит лучшие условия для внешних заимствований;

поддержит интерес иностранных инвесторов к гривневым активам.

Сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции на уровне цели, и содержанию международных резервов в объеме 30 – 31 миллиард долларов в последующие годы,

– добавил Кирилл Шевченко.

Ключевые риски для экономики

Глава НБУ отметил, что одновременно ключевыми рисками для экономики являются:

значительное усиление карантина в Украине и в мире;

более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

Рост заболеваемости на фоне низкого уровня вакцинации в Украине может угрожать суровым локдауном и соответственно существенным замедлением экономической активности,

– отметил чиновник.

Кирилл Шевченко указал, что в отличие от карантина 2020 года негативное влияние больше сказываться на предложении, чем на спросе, что может вызвать усиление проинфляционного давления.

Кроме этого, более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск в мире, будет давить на внутренние цены. Глава Национального банка добавил, что актуальными остаются и другие риски проинфляционного характера:

резкое ухудшение условий торговли и отток капитала из стран с развивающимися рынками;

эскалация военного конфликта с Россией.