Об этом глава Нацбанка сообщил во время пресс-брифинга касательно решения по монетарной политике.
Читайте также Восстановление экономики Украины: НБУ ухудшил прогноз
Основным предположением, которое правление Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом,
– сказал он.
"Достижение Украиной соглашения с МВФ на уровне персонала позволило рассмотрение Советом директоров Фонда первого пересмотра программы stand-by, а также запрос о продлении программы", – продолжил глава НБУ.
По его словам, выполнение действующей программы stand-by:
- обеспечит поступление необходимого объема официального финансирования в 2021 – 2022 годах;
- обеспечит лучшие условия для внешних заимствований;
- поддержит интерес иностранных инвесторов к гривневым активам.
Сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции на уровне цели, и содержанию международных резервов в объеме 30 – 31 миллиард долларов в последующие годы,
– добавил Кирилл Шевченко.
Ключевые риски для экономики
Глава НБУ отметил, что одновременно ключевыми рисками для экономики являются:
- значительное усиление карантина в Украине и в мире;
- более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.
Рост заболеваемости на фоне низкого уровня вакцинации в Украине может угрожать суровым локдауном и соответственно существенным замедлением экономической активности,
– отметил чиновник.
Кирилл Шевченко указал, что в отличие от карантина 2020 года негативное влияние больше сказываться на предложении, чем на спросе, что может вызвать усиление проинфляционного давления.
Кроме этого, более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск в мире, будет давить на внутренние цены. Глава Национального банка добавил, что актуальными остаются и другие риски проинфляционного характера:
- резкое ухудшение условий торговли и отток капитала из стран с развивающимися рынками;
- эскалация военного конфликта с Россией.