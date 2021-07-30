Не справились с переговорами с МВФ: Шевченко и Марченко могут отправить в отставку

Уже осенью в отставку могут отправить председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом заговорили источники в Офисе Президента. Еще раньше в кулуарах Верховной Рады начали обсуждать возможную отставку министра финансов Сергея Марченко.

В обоих случаях причина кадровых изменений одна - не справились с переговорами с Международным валютным фондом. По соглашению, еще в 2020 году Украина должна была получить 2 транша, каждый – по 700 миллионов долларов. Впрочем денег от МВФ наша страна так и не увидела.

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Провал переговоров с МВФ

Впрочем причина не столько в коммуникационных возможностях ответственных за переговоры с МВФ чиновников, как в нежелании Украины выполнять обязательства перед международными партнерами.

Чтобы получить деньги, нужно провести реформы. Депутаты до сих пор не приняли законопроекты по НАБУ и НБУ, которые делают невозможным влияние политиков на смену руководства. Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс отметил, что дискуссия сосредоточена на:

укреплении управления Нацбанком;

восстановлении и усилении антикоррупционной базы и судебной власти;

вопросе энергетической политики.

Мы приветствуем недавнее принятие законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но необходим больший прогресс в нескольких других сферах. Итак, наши обсуждения с властями продолжатся и в следующем периоде,

– заявил он.

Впрочем президент считает, что Украина находится на финальной стадии выполнения структурных маяков Международного валютного фонда. По его словам, наше государство начало все главные реформы. После разговора с Владимиром Зеленским представители МВФ сообщили, что в сентябре таки посетят Украину.

Украина должна выплатить государственные долги

Эксперты считают, что шансы получить деньги по программе stand-by есть. Поэтому важно не свернуть с правильного пути. В частности деньги нужны, чтобы оплатить государственные долги.

. По последним данным Минфина, в 2021 году Украина должна погасить и уплатить проценты на сумму 602,5 миллиарда гривен.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, если Украина не получит деньги, это будет большая проблема в конце сентября из-за того, что нужно сделать внешние выплаты. Поэтому Министерство финансов может выходить на заимствования как внутренние, так и внешние. Но под большие проценты, что повышает долговую нагрузку на бюджет из-за обслуживания долга.

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В то же время погасить огромные выплаты кредитов Украина не сможет. В этом поможет финансирование от МВФ, но по другой программе. Организация хочет выделить странам для восстановления после COVID-19 более 600 миллиардов долларов уже к концу августа. Украина может рассчитывать на 3 миллиарда.

Впрочем такие легкие деньги могут ослабить желание выполнять требования по программе stand-by. А реформы нужнее нам, чтобы усилить экономическую ситуацию в государстве.