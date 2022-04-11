Об усилении давления на Россию из-за войны заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Интересно Насколько Европа зависима от российской нефти: подробная инфографика

С датской стороны мы будем готовы пойти как можно дальше, чтобы найти консенсус по санкциям, в том числе и по энергетике,

– сказал глава МИД Дании.

Нефтяные варианты в повестке дня

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис добавил, что шестой пакет будет включать в себя "нефтяные варианты". Он выразил свои надежды на то, что на этот раз нефтяные санкции примут. Он добавил, что лидерам ЕС следует поехать в Киев, Ирпень и Бучу, чтобы воочию убедиться в необходимости введения санкций.

Украина уже долгое время настаивает на нефтяном эмбарго, ведь, покупая российскую нефть, Европа финансирует войну в Украине. Только за первые 40 дней войны ЕС заплатил России за энергоносители 37 миллиардов евро. Пока ЕС отказался от угля в рамках пятого пакета санкций. Но следующим энергоресурсом может стать нефть.

В Европе появляется консенсус по нефти

Европарламент большинством голосов поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских нефти, газа, угля и ядерного топлива. О такой готовности уже заявили отдельные страны, в том числе Ирландия и Франция. Но остаются страны, которые из-за своей значительной зависимости не спешат с решением.

Обратите внимание – Когда ждать дефолта в России: смотрите видео