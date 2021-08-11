Схема на 300 тысяч гривен: как приложение Дия помогло разоблачить мошенницу

Киберполиция задержала мошенницу, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других граждан в различных финансовых и микрокредитных учреждениях. Об этом стало известно во время совместного брифинга Киберполиции, Министерства цифровой трансформации и Национального Банка.

Как действовала злоумышленница

Тридцатилетняя жительница Кривого Рога выманивала необходимую информацию для оформления кредитов: пароли и логины к электронной почте, аккаунтов социальных сетей, паспортные данные, финансовый мобильный номер и тому подобное.

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Далее, с помощью этой информации она взламывала аккаунты, где могли храниться документы и другие личные данные. Подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, женщина получала доступ к онлайн-банкингу граждан.

Это позволило ей не только "выводить" кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших, отмечают в своем сообщении Минцифра.

Убытки и пострадавшие мошенницы

По предварительным данным в такую ​​мошенническую схему попало около 40 пострадавших.

Что касается убытков, то они составляют 300 тысяч гривен.

Защищенность приложения Дия

Сейчас мошенницу задержали и объявили подозрение в совершении уголовного преступления (мошенничество статья 190, часть 3). Женщине грозит лишение свободы до 8 лет.

В Минцифри отметили, что дальнейшее расследование указанной схемы подтвердило защищенность Дии и невозможность получения кредита онлайн с использованием цифровых документов в Дии без участия их владельца.

Киберполиции проанализировала 1,5 тысячи обращений украинцев о мошенничестве с кредитами. В одном из них Дия не фигурировала, что также подтверждает безопасность цифровых документов.

Минцифра постоянно работает над защитой приложений Дия. Ее безопасность – это основа услуг,

– заявил первый заместитель Минцифры Алексей Вискуб.

Как не попасть в мошеннические схемы

В Минфицре назвали ряд определенных правил, которым следует следовать украинцам, чтобы не пострадать от подобных мошеннических схем.