Как действовала злоумышленница

Тридцатилетняя жительница Кривого Рога выманивала необходимую информацию для оформления кредитов: пароли и логины к электронной почте, аккаунтов социальных сетей, паспортные данные, финансовый мобильный номер и тому подобное.

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Далее, с помощью этой информации она взламывала аккаунты, где могли храниться документы и другие личные данные. Подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, женщина получала доступ к онлайн-банкингу граждан.

Это позволило ей не только "выводить" кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших, отмечают в своем сообщении Минцифра.

Убытки и пострадавшие мошенницы

  • По предварительным данным в такую ​​мошенническую схему попало около 40 пострадавших.
  • Что касается убытков, то они составляют 300 тысяч гривен.

Защищенность приложения Дия

В Минцифри отметили, что дальнейшее расследование указанной схемы подтвердило защищенность Дии и невозможность получения кредита онлайн с использованием цифровых документов в Дии без участия их владельца.

Киберполиции проанализировала 1,5 тысячи обращений украинцев о мошенничестве с кредитами. В одном из них Дия не фигурировала, что также подтверждает безопасность цифровых документов.

Минцифра постоянно работает над защитой приложений Дия. Ее безопасность это основа услуг,
заявил первый заместитель Минцифры Алексей Вискуб.

Как не попасть в мошеннические схемы

В Минфицре назвали ряд определенных правил, которым следует следовать украинцам, чтобы не пострадать от подобных мошеннических схем.

  1. Позаботиться о защите финансового номера, а именно запретить отдаленную замену SIM-карты у мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание.
  2. Всегда использовать двойную аутентификацию на всех сервисах, которыми пользуетесь.
  3. Не оставлять копии персональных данных в местах, к которым могут получить доступ мошенники.
  4. Не публиковать свой финансовый номер на платформах объявлений и в соцсетях.