Схема на 2,7 миллиона гривен: что обещали и как действовали мошенники

Мошенники обещали украинцам пассивный доход, а взамен присвоили около 2,7 миллиона гривен. Об этом рассказали в департаменте Киберполиции.

Как действовали мошенники

Организаторы мошеннической схемы предлагали обманутым украинцам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов. Для этого им нужно было предоставить мошенникам определенную сумму наличных средств.

Отметьте В Украине действовала международная мошенническая схема: убытки иностранцев около 7,5 миллионов

Однако впоследствии, мошенники не выполняли обязательства и не оказывали гражданам грантовые или кредитные средства и не возвращали сумму взноса.

По данным Киберполиции

Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договоры.

Что грозит мошенникам

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.