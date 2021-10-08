Как действовали мошенники

Организаторы мошеннической схемы предлагали обманутым украинцам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов. Для этого им нужно было предоставить мошенникам определенную сумму наличных средств.

Отметьте В Украине действовала международная мошенническая схема: убытки иностранцев около 7,5 миллионов

Однако впоследствии, мошенники не выполняли обязательства и не оказывали гражданам грантовые или кредитные средства и не возвращали сумму взноса.

По данным Киберполиции убытки составляют около 2,7 миллиарда гривен.

Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договоры.

Что грозит мошенникам