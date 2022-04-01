Ранее британская компания уже пообещала совершить поэтапный отказ от закупки российских нефтепродуктов, газа и СПГ. Однако в настоящее время Shell Plc имеет с "Газпромом" по меньшей мере два долгосрочных контракта.

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Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ

Кремль требует, чтобы покупатели российского природного газа открывали два счета в их "Газпромбанке" – один в рублях и один в иностранной валюте, а российское финучреждение будет заниматься конвертацией.

Такое требование невозможно для Shell, ведь Великобритания в марте ввела против российского кредитора санкции в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

В настоящее время британская компания заявила об ограничении и поэтапном отказе от сырья и продуктов из России, но готова продолжать получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам до истечения срока их действия.

В частности, у Shell есть 20-летнее соглашение с экспортным подразделением "Газпрома" на получение 1,2 миллиарда кубометров газа в год, действующее вплоть до 2031 года.

Мы внимательно следим за ситуацией,

– сдержанно прокомментировали у Shell положение дел.

К слову, два долгосрочных контракта британской компании эквивалентны около 1,5% всего годового экспорта "Газпрома" своим ключевым иностранным клиентам.

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