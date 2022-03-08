Shell закрывает АЗС в России постепенно откажется от ее нефти и газа

Shell объявила о постепенном отказе от российских нефти и газа. Для начала компания немедленно отказывается от спотовых закупок российской сырой нефти.

Компания также закроет свои станции технического обслуживания и любые операции с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Это решение британская компания приняла в соответствии с новыми указаниями правительства.

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Shell уже покупала нефть во время войны в Украине

Напомним, что на прошлой неделе Shell, которая является крупнейшей нефтяной компанией Европы, закупила российскую нефть. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере публично спросил, не пахнет ли им российская нефть украинской кровью.

После этого в компании пересмотрели свое отношение. Оправдали свой шаг тем, что думали об энергетической безопасности Европы, но будут искать другие источники поставок. А доходы от уже закупившейся российской нефти передадут украинским беженцам.

Мы четко отдаем себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести груз российской нефти – хотя мы думали о безопасности поставок – было неправильным, и мы извиняемся. Как мы уже сказали, мы передадим прибыль от оставшегося ограниченного количества российской нефти в специальный фонд,

– заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Напомним, что поляки (68% опрошенных) готовы отказаться от российских нефти и газа. В ближайшее время это могут сделать США. А вот в Германии такого консенсуса пока нет.

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