Об этом компания Shell Oil заявила, после критики со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Мы будем работать с партнерами и гуманитарными агентствами в течение ближайших дней и недель, чтобы определить, куда пойдут деньги из этого фонда, чтобы облегчить страшные последствия этой войны для народа Украины,

– заявили в компании.

Shell Oil приобрела нефть со значительной скидкой – по данным Bloomberg, по цене 28,45 доллара за баррель. Это объяснили тем, что заказ на закупку нефти сделали еще до вторжения России в Украину. И таким образом, хотели обеспечить бесперебойные поставки горючего по всей Европе. Теперь компания будет искать альтернативу российской нефти.

Напомним, что Дмитрий Кулеба в своем твиттере обратился к Shell и спросил, не пахнет ли им российская нефть украинской кровью. Также министр призвал все компании мира отказывать от сотрудничества с Россией. Уже 113 глобальных компаний это сделали.

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