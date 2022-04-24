Британско-нидерландская нефтегазовая компания пытается компенсировать потери, которые она понесла в результате прекращения деятельности в России. Отмечается, что переговоры по продаже ведутся с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec.

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Выход Shell из проекта "Сахалин-2"

Shell владеет долей российского нефтегазового месторождения "Сахалин-2" в размере 27,5% . На фоне введенных Западом санкций против России, компания хочет избавиться от актива, понеся наименьшие потери.

Впрочем, китайские компании согласны приобрести долю только в том случае, если им будет предоставлена большая скидка. При этом других претендентов на покупку российского актива у Shell нет.

Что известно о проекте "Сахалин-2" Один из крупнейших проектов на территории России, финансируемый на средства иностранного капитала. Является наиболее масштабным проектом по добыче нефти и природного газа в мире. Соглашение о разделе продукции, согласно которому происходит реализация проекта, вступило в силу еще в 1996 году. С российской стороны его участниками стали правительство России и администрация Сахалинской области. Суммарные запасы месторождений в пределах проекта составляют около 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубических метров газа.



Источник: Один из крупнейших проектов на территории России, финансируемый на средства иностранного капитала. Является наиболее масштабным проектом по добыче нефти и природного газа в мире. Соглашение о разделе продукции, согласно которому происходит реализация проекта, вступило в силу еще в 1996 году. С российской стороны его участниками стали правительство России и администрация Сахалинской области. Суммарные запасы месторождений в пределах проекта составляют около 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубических метров газа.Источник: Wikipedia

К слову, такие "болезненные" переговоры о продаже доли могут привести к большим финансовым потерям для Shell, отмечают в издании Financial Times.

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