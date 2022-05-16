Венгрия не готова отказаться от российской нефти просто так. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Шантаж Венгрии

По словам венгерского министра, его страна требует:

15 – 18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры Венгрии;

или освобождение от эмбарго трубопроводной нефти.

Европейская комиссия создала проблему с предложением, поэтому Венгрия вполне обоснованно ожидает, что ЕС должен предложить решение,

– сказал Петер Сийярто.

Напомним, ранее в Венгрии требовали 750 миллионов евро, чтобы те согласились на нефтяное эмбарго. Но аппетиты резко возросли.

Петер Сийярто также подчеркнул, что Венгрия не получала ни одного нового "серьезного" предложения от Европейской комиссии по нефтяным санкциям против России с момента визита президента Комиссии в Будапешт еще в начале мая.

Нефтяное эмбарго: главное

В рамках 6 пакета санкций против России ЕС планирует полностью отказаться от российской нефти в течение 6 месяцев и нефтепродуктов в течение 8 месяцев.

Но не все страны готовы избавляться от своей энергозависимости. Из-за этого ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.

Но Венгрию это не устраивает. Она упорно требует либо денег, либо исключение для трубопроводной нефти. Отметим, что Венгрия не имеет доступа к портам.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и дальше уверяет, что для нефтяного эмбарго приложат максимум усилий.

А Германия заявила, что откажется от российской нефти до конца 2022 года и без нефтяного эмбарго от ЕС.

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