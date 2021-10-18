Об этом говорится на фейсбук-странице генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона. Он отметил, что на месячном аукционе на ноябрь 2021 года вновь не были забронированы дополнительные мощности для транзита природного газа по территории Украины из России в ЕС.

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Макогон отметил, что европейские рынки мгновенно отреагировали увеличением цены почти на 12%. Согласно результатам месячного аукциона, в ноябре ситуация не изменится.

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Если "Газпром" не добронирует дополнительные мощности ГТС Украины и продолжит недоиспользовать забронированные – объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 миллиардов кубических метров до конца отопительного сезона 2021 – 2022 годов, написал Сергей Макогон.

Вопреки заявлениям руководства России, мы не видим желания РФ увеличивать поставки газа в ЕС. Сейчас присутствует противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС,

– говорится в сообщении генерального директора Оператора ГТС.

"Заявления "Газпрома" о заполнении газом первой ветки "Северного потока-2" – это прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через "СП2". Шантаж продолжается", – написал Сергей Макогон.

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Ситуация вокруг российского газа: последние новости

6 октября российский президент Владимир Путин заявил, мол, "наращивать транзит газа в Европу через территорию Украины "Газпрому" невыгодно".

В то же время в Кремле не спешат говорить о новом контракте с Украиной по транзиту газа – из-за того, что действие действующего соглашения еще не закончилось.

Текст публикации Сергея Макогона:

На сегодняшнем месячном аукционе на ноябрь 2021 года вновь не были забронированы дополнительные мощности для транзита природного газа по территории Украины из РФ в ЕС. Европейские рынки мгновенно отреагировали увеличением цены почти на 12% до 104 евро за МВт.

Кроме того, начиная с 1 октября этого года транзит уменьшился примерно на 24–25 млн.куб.м в сутки до 86 млн м3 в сутки, хотя у Газпрома забронированы и уплачены мощности в объеме 109 млн м3 транзита в сутки.

Судя по результатам месячного аукциона, в ноябре ситуация не изменится. Если Газпром и в дальнейшем не будет добронировать дополнительные мощности, и продолжит недоиспользовать уже забронированные мощности ГТС Украины, то объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 млрд. куб.м до конца отопительного сезона 2021–2022 и почти 2,3 млрд м3 до конца 2021 календарного года.

Вопреки заявлениям руководства РФ, мы не видим желания РФ увеличивать поставки газа в ЕС. Сейчас присутствует противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС.

Заявления Газпрома о заполнении газом первой ветки Северного потока 2 – это прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через СП2. Шантаж продолжается.