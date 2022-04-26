В нефтяной компании опровергли информацию, которую распространили СМИ, что они будут платить за газ из России в рублях.

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Азербайджан не будет платить за российский газ рублями

В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности,

– заявили в компании в ответ на запрос журналистов.

Добавим, что Азербайджан – это далеко не единственная страна, отказавшаяся выполнить "требование" России платить за сырье в рублях. Аналогичное решение приняли и страны G-7. Министры энергетики стран "Большой семерки" решили отказать выполнять в сущности шантаж государства-агрессора.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек после обсуждения этого вопроса со своими коллегами, подчеркнув, что это одностороннее и очевидное нарушение контрактов. Напомним, в G-7 входят следующие страны:

Великобритания,

Франция,

Германия,

Италия

Япония,

США,

Канада.

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