В нефтяной компании опровергли информацию, которую распространили СМИ, что они будут платить за газ из России в рублях.
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Азербайджан не будет платить за российский газ рублями
В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности,
– заявили в компании в ответ на запрос журналистов.
Добавим, что Азербайджан – это далеко не единственная страна, отказавшаяся выполнить "требование" России платить за сырье в рублях. Аналогичное решение приняли и страны G-7. Министры энергетики стран "Большой семерки" решили отказать выполнять в сущности шантаж государства-агрессора.
Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек после обсуждения этого вопроса со своими коллегами, подчеркнув, что это одностороннее и очевидное нарушение контрактов. Напомним, в G-7 входят следующие страны:
- Великобритания,
- Франция,
- Германия,
- Италия
- Япония,
- США,
- Канада.
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