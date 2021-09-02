В лучшем случае на их месте построят новые жилые комплексы. Однако появился шанс отстроить предприятия и создать новые.

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Президент распорядился строить заводы

Владимир Зеленский заявил, что ставит перед каждым министром и губернатором задачу – новый завод в своем регионе. То есть может появиться не менее 12 тысяч рабочих мест с конкурентными заработными платами и условиями.

Казалось бы, что идея, которую должно воплотить правительство, хорошая. С новыми предприятиями улучшится инфраструктура и укрепится экономика. Однако для этого нужны инвестиции – на одно предприятие, по самым скромным подсчетам, десятки миллионов долларов.

Учитывая это, пока амбициозная задача похожа на мечту.

Я бы сказала, полезно мечтать. Мне кажется, что для того, чтобы мечта наша осуществилась, надо поработать и сделать свою домашнюю работу,

– заявила директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Что отпугивает инвесторов

Домашним заданием для Украины является остановка правового и судебного произвола, которые отпугивают иностранцев от вложения денег в наше государство. Часть компаний боится заходить в Украину.

В то же время самые рискованные из них, лично познакомившись с хитрыми местными схемами "честного" отъема и давления, покидают государство.

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Например, 10 лет назад в один из торговых комплексов, стоимостью в 150 миллионов долларов, вложили деньги эстонцы. Впоследствии их бизнес банально "рейдернули". Спор в международных судах длился годами, но вернуть собственность им так и не удалось.

Этот случай в августе упомянула экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Бывшая руководительница Балтийской страны, которая еще 2 года назад так тепло встречала в Таллинне Зеленского, что даже подарила велосипед, сейчас жестко раскритиковала идею инвестировать в Украину.

Керсти Кальюлайд не советовала эстонцам инвестировать в Украину / Фото ERR

"Я советую своим гражданам – торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда", – подчеркнула экс-президент.

Что может помочь Украине

Только после выполнения домашнего задания можно будет думать об инвестициях и новых заводах. Для этого стоит заручиться поддержкой Международного валютного фонда. Именно транши МВФ являются для мира сигналом о том, что в Украину можно вкладывать.

Также важно поощрить большую компанию открыть предприятие в одном из украинских регионов.

Если крупный инвестор приходит в какую-то страну, все остальные начинают смотреть, чего он сюда пришел. Потому что, может, он понимает то, чего они не понимают. Он их обойдет в конкурентной борьбе,

– заявил экс-исполнитель обязанностей министра экономики Павел Кухта.

Для иностранных инвесторов привлекательны совершенно разные направления в украинском бизнесе и экономике – от туризма до агро. Любой регион может заинтересовать даже искушенного предпринимателя.

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Инвесторы из разных регионов мира имеют деньги и ищут, куда лучше их вложить. Поэтому в первую очередь от центральной власти и лично от Зеленского, который мечтает о заводе в каждом регионе, зависит, захотят ли иностранцы вкладывать в Украину и откроются ли новые заводы.