Россия на грани дефолта

Без этого разрешения Россия не сможет расплатиться по государственным облигациям и окажется в шаге к дефолту.

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Очевидно, что в Кремле предусматривали возможность того, что США не позволят России продолжать платить по своим облигациям и провели платежи заранее. Поэтому дефолт в России можно ожидать не в мае, а в июле.

Ближайший обязательный платеж в иностранной валюте Россия должна выполнить 27 мая. Российский минфин выполнил его заранее, 20 мая. Следующие выплаты запланированы на 23 – 24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ждать Россию в конце июля – после окончания 30-дневного grace period,

– говорится в сообщении.

В любом случае, решение США об отмене лицензии существенно усложнит условия для российской экономики, которая и без того находится под давлением западных санкций и замораживанием активов, размещенных в иностранных банках.

Дефолт в России: коротко о главном

Напомним, в начале мая Россия все же избежала дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте, произведя выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, срок погашения которых истек 4 апреля.

До этого Россия попыталась провести выплаты по ссудам в рублях, но агентство Moody's заявило, что это изменение условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом.

Инвесторы уже несколько месяцев прогнозируют, что Россия объявит дефолт. Страховые контракты, покрывающие российский долг, оценивают вероятность дефолта в 80% в течение нескольких недель.

Интересно, что последний дефолт в России объявляли в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу.

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