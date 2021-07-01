Сгусток технологий: каким оборудованием может удивить современный кроссовер

Бортовой компьютер, мультимедийная система и набор ассистентов водителя существенно облегчают управление и пользование автомобилем.

Современные модели автомобилей – это, по сути, компьютеры на колесах, которые имеют десятки функций, упрощающих пользование ими. Рассмотрим их на примере самой современной модели кроссовера, присутствующей на украинском рынке – Hyundai TUCSON Hybrid.

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Hyundai TUCSON Hybrid – новинка на украинском рынке / Фото 24 канала

Гибридный силовой агрегат

TUCSON Hybrid имеет два двигателя – бензиновый и электрический. Гибридная силовая установка плавно переключается между бензиновым и электродвигателем, иногда используются оба одновременно. Их совместная работа обеспечивает 230 л. с. и 350 Нм максимального крутящего момента. Это делает кроссовер очень динамичным – до первой сотни Hyundai TUCSON Hybrid разгоняется за 8 секунд. Кроме того, совместная работа и наличие литий-ионного аккумулятора обеспечивает прекрасную экономичность – 4,2 – 5,2 л на 100 км пути.

Высоковольтная сеть обозначена в подкапотном пространстве оранжевым цветом / Фото 24 канала

Мультимедийная система

Hyundai TUCSON Hybrid оснащен 10,25-дюймовой навигационной мультимедийной системой, а также 10,25-дюймовым цифровым экраном перед водителем. Эта система обеспечивает управление всеми функциями автомобиля. Впрочем, водитель также управляет наиболее распространенными функциями с помощью кнопок на руле. Например, нажатием одной кнопки он активирует голосовой ассистент, который позволяет настроить климат, мультимедиа и открытие багажника, а также включить обогрев руля или сидений.



В салоне Hyundai TUCSON Hybrid два экрана размером 10,25 дюйма и электронная панель климат-контроля / Фото 24 канала

Взаимодействие с телефоном

Теперь не нужно думать, куда положить и как зарядить смартфон. В TUCSON Hybrid есть высокоскоростное беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт. Он оснащен системой охлаждения для предотвращения перегрева. USB порты спереди и сзади, поэтому каждый пассажир сможет зарядить свой смартфон. Чтобы информация со смартфона отображалась на экране, нужно соединить его с мультимедийной системой авто с помощью протоколов Apple Car Play или Android Auto. Тогда навигация, любимая музыка и другие приложения будут доступны на большом экране. Качество звучания, как в концертном зале, обеспечивает премиум-акустика KRELL с 8 динамиками и сабвуфером. Уникальная функция – автомобиль имеет акустические мотивы, которые делают пребывание в салоне настоящим удовольствием – шум моря или дождя, звуки кафе или хождение по снегу.



С помощью Apple Car Play можно вывести на экран навигацию с отображением текущего трафика / Фото 24 канала

Климат – по желанию пассажиров

В новом TUCSON использована новая технология климат-контроля Multi-Air Mode. В ней рассеивание воздуха проходит через непрямые и прямые вентиляционные отверстия, поэтому воздух дует более мягко, но общий объем поступления воздуха мощный. Трехзонный климат-контроль позволяет устанавливать различные температурные зоны для водителя, пассажиров передних и задних сидений. В зависимости от комплектации у TUCSON может быть обогрев руля, обогрев и вентиляция передних сидений и обогрев заднего дивана. Такой уровень климатического комфорта есть даже не во всех премиальных седанах.



Все управление микроклиматом сосредоточено в удобном блоке с дисплеем / Фото 24 канала

Доступ к багажнику

Багажник открывается и закрывается с помощью электропривода – такая опция есть у многих кроссоверов. Но что делать, когда вы выходите из магазина с чемоданами в двух руках? В TUCSON багажник открывается автоматически, когда обнаружит близость смартключа в течение 3 секунд. Кроме того, существует возможность настроить высоту и скорость подъема двери багажника.



Объем багажника гибрида – 616 л, со сложенными сиденьями – 1 795 л / Фото 24 канала

Безопасность

Hyundai TUCSON Hybrid имеет систему безопасности из семи подушек. Кроме того, на автомобиль впервые установлена центральная подушка безопасности, которая предотвращает столкновение пассажиров переднего ряда между собой, минимизируя риск серьезных травм. TUCSON – один из лидеров в классе по набору систем безопасности, потому что он имеет интеллектуальный круиз-контроль, ассистент дистанционного управления, системы предотвращения столкновений в различных ситуациях, предупреждения о возможных авариях и активное их предотвращение. В целом комплекс этих систем впечатляет, так как он обеспечивает действительно безопасное вождение. О них стоит рассказать в следующих материалах.



У Hyundai TUCSON Hybrid – удобное управление коробкой передач – с помощью кнопок / Фото 24 канала

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Итог

Кроссовер Hyundai TUCSON Hybrid имеет настолько удобные и современные опции комфорта и безопасности, что существенно отличается от автомобилей, которые были выпущены еще несколько лет назад. В современном мире технологий они становятся обязательными для использования, поэтому без них автомобиль кажется уже устаревшим транспортом из прошлого. Испробовать технологии Hyundai TUCSON Hybrid можно в ближайшем дилерском центре Hyundai, заказав тест-драйв этого автомобиля в удобное время.

Заказать тест-драйв Hyundai TUCSON Hybrid можно в любом дилерском центре корейского бренда в Украине / Фото 24 канала