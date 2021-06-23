Сезонные тарифы на газ: какую альтернативу предлагают газопоставщики летом

Кроме месячных тарифов и годового предложения потребители также могут выбрать специальный сезонный тариф, который будет действовать преимущественно в течение лета и до конца сентября. Один газопоставщик предложил цену в 6,99 гривны за кубометр газа.

Альтернативные предложения

Стоимость специального сезонного предложения колеблется от 6,99 до 9 гривен за кубометр газа. Самый низкий тариф предлагает поставщика "ЕВОДА Трейд", а самый высокий – "Маргаз". Отметим, что это существенно ниже, чем самый низкий месячный июньский тариф, который составляет 7,88 гривны за кубометр газа от поставщика "Энерджи Трейд Групп".

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Скидки для "своих"

Газопоставщик "ЕВОДА Трейд" обнародовал недавно еще предложение "Корпоративний.ГАЗ.Месячный", которым смогут воспользоваться потребители-работники корпоративных клиентов в газовом сегменте ГП "ЕВОДА Трейд".

Стоимость кубометра газа в выше упомянутой предложения составляет 6,99 гривны. Отметим, что стоимость аналогична к предельной цене, которую устанавливало правительство с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

Заплати заранее, чтобы сэкономить

Поставщик "ПЭК" Топливенерго" предложил предоплатный месячный тариф. Согласно которому потребители должны платить заранее, чтобы получить газ по значительно более низкой цене. Условие покупки голубого топлива – осуществить оплату заявленной на месяц поставки объема газа на протяжении 2 рабочих дней, со дня когда был заключен договор.

Так украинцы смогут платить 7,99 гривны за кубометр газа, а к примеру, июньское предложение составляет 9,59 гривны.

Облгазы группы РГК

Газсбыты, основанные облгазами группы РГК (работают под брендом "Твой газсбыт"), предлагают тариф "Твой газ Равномерное платеж", как сообщает Газ Правда. Цена этого тарифа не отличается от базового годового предложения и составляет 7,99 гривны за кубометр.

Однако в альтернативном годовом предложении совсем другие условия. Поскольку платежи начисляются равномерно в течение 12 месяцев: годовой объем потребления клиента умножается на зафиксированную в год цену и потребитель ежемесячно платит равные части от своего годового объема.

Ниже чем годовой тариф на газ

Сезонное предложение с тарифом, который ниже, чем годовой тариф предлагают два газопоставщика: "Маргаз и" Энерджи Трейд Групп ".

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"Маргаз"

Газопоставщик "Маргаз" предлагает покупать газ по 9 гривен в рамках коммерческого летнего предложения. Обратите внимание, что это ниже годового тарифа на 75 копеек. Тариф действует с 1 числа каждого следующего месяца лета и продлевается автоматически, начиная с июня и до 31 августа 2021 года.

Условия сезонного предложения "Маргаз":

нужно оформить новое заявление-присоединение и идентификацию потребителя;

должно быть отсутствие просроченной задолженности потребителя (по состоянию на дату обращения).

"Энерджи Трейд Групп"

Компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) подготовила сезонное предложение в рамках летнего акционного тарифа, которое уже действует с начала июня и будет актуально до 30 сентября 2021 года. Согласно с условиями, потребители будут платить 7,90 гривны за кубометр газа.

Отметим, что стоимость сезонного предложения выше чем июльский тариф, однако существенно ниже, чем от годового. Итак, июньское предложение составляет 7,88 гривны за кубометр газа, а годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.