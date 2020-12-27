Четверть всех товаров в Украине – это "серый" импорт. Так называют все, что попадает из-за рубежа на украинский рынок с нарушением таможенных правил.

Потоки контрабанды заходят в страну, прежде всего, из-за несовершенного таможенного законодательства, завышение таможенной стоимости и недостаточной прозрачности таможенных процедур. Такое мнение озвучили аналитики в сюжете 24 канала.

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"Есть разные схемы. И для каждой из этих схем есть свое противодействие. Но на самом деле один из самых простых способов, он общий, и он прямо сейчас не поможет. Но все же это упрощение и удешевление процедур. На самом деле все эти схемы, они стоят, ведь это и логистика, и определенные вложения. И вот когда применять такие схемы будет дороже, чем легально ввозить, тогда они не будут применяться. Это такой уникальный рецепт", – сказала аналитики не Института экономических исследований Оксана Кузякив.

Как это вредит украинцам

Аналитик Павел Яворский утверждает, что на "серый" товар обычно цены ниже. Это, с одной стороны, привлекает покупателей, но одновременно делает их беззащитными, если товар окажется некачественным. А еще – демотивирует отечественных производителей инвестировать в нашу страну, модернизировать производство, создавать новые рабочие места. Кроме того, серый импорт – это автоматически ниже доходы бюджета, а следовательно – и низкое качество государственных услуг.

"Соответственно, каждая неоплаченная копейка в бюджет, это меньше дорог, хуже образование, хуже здравоохранение и так далее. И я еще раз повторяюсь – люди вроде бы, получают краткосрочную выгоду от низких цен, но в долгосрочной перспективе они теряют из-за коррупции в государстве, из-за запущенного состояния государственных институтов и услуг", – отметил аналитик Центра внешней торговли Trade+ Павел Яворский.

Как изменить ситуацию

Эксперты отмечают, что Украина – это единственная европейская страна, где контрабанда товаров не является уголовным преступлением. Это позволяет контрабанде процветать из года в год. Кроме того, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Дервьянко рассказала, если уж браться за реформу таможни для уменьшения потоков серого импорта, то без увеличения зарплат работников таможенной службы прогресса не будет.

"То есть должно быть изменение таможенной службы, реформа таможенной службы, но здесь надо сделать упор также на то, что людям надо платить причитающиеся зарплаты. Потому что это издевательство какое-то, когда людям, которые стоят на границе или занимаются таможенным оформлением, выплачиваются зарплаты достаточно низкие", – объяснила исполнительный директор EBA Анна Деревянко.

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Есть и позитив в новостях о сером импорте в Украину – за последние 3 года его объемы хоть и не уменьшаются, но и не растут. И остаются на уровне 25%.