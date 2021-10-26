Сертификацию "Северного потока-2" с Украиной не обсуждали, – Витренко

Германия провела консультации с другими странами по сертификации российского газопровода. Впрочем, к обсуждению не приобщили основного транспортера газа в Европу – Украину.

Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому Регулятору официальное заключение о сертификации "Северного потока-2". Как сообщил Юрий Витренко, с Украиной в этом вопросе не консультировались.

Кстати "Северный поток-2" могут запустить еще до сертификации, – Зеркаль

"Не угрожает безопасности"

В заключении минэкономики Германии говорится, что "Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза. При этом министерство отмечает список стран, с которыми провело соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины.

Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз, напомнил глава "Нафтогаза". Он отметил, что у Украины было бы, что сказать Европе в этом вопросе. И здесь точно речь не идет об "отсутствии опасности".

Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток-2", при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставки газа в Германии и других странах ЕС,

– отметил Витренко.

Европа рискует

Витренко подчеркивает, что Россия уже начала шантажировать Европу, ограничивая поставки газа. Так, Путин публично посылает месседж: "дайте запустить "Северный поток-2" – дам газ".

Когда заработает Северный поток-2, Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток-2",

– заметил глава "Нафтогаза".

Как напомнит Витренко, у "Северного потока-2" нет резервных мощностей и нет хранилищ. Все это есть у Украины и ее газотранспортной системы.

К тому же Европа рискует из-за милитаризации России и роста напряжения в Балтийском море.

Сертификация газопровода "Северный апотик-2": главное

Прежде, чем запуститься, российская труба должна получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе.

Газопровод должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Это пакет законов о внутреннем рынке газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его сочли независимым. Принять решение по этому поводу должны до 8 января 2022 года.

Между тем, одну из двух нитей "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Он создал давление для того, чтобы начать транспортировку настоящего голубого топлива.

Компания "Нефтегаз" 18 октября подала заявку на участие в сертификации оператора "Северный поток-2". Так Украина хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Полный текст публикации Юрия Витренко:

Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому Регулятору официальное заключение, что сертификация оператора Северного Потока 2 не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза.

При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины.

Это очень печально.

Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора Северный Поток 2, при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от Газпрома, без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС.

Мы научились этому на собственном горьком опыте. Когда в 2009, 2014, 2018 годах действия Газпрома создавали критическую для безопасности поставки газа.

Сейчас Газпром это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще не хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет – дайте запустить Северный поток 2 и получите дополнительные объемы газа.

Когда заработает Северный поток 2, Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через Северный поток 2. В отличие от украинской газотранспортной системы у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет СП2.