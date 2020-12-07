Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир стал неформальным куратором главного оператора атомных электростанций Энергоатом. Это одна из крупнейших государственных компаний, которая в 2020 году получила прибыль в 4 миллиарда гривен.

В частности, Сергей Шефир проводил собеседования перед назначением руководителей Энергоатома, пишет издание "Новое время". Информацию журналисты получили из собственных источников в ОПУ, "Слуге народа" и Энергоатоме.

К слову Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал, чем занимается в ОП

Владимир Зеленский решил сменить руководство компании, как только стал Президентом Украины. Увольнение предыдущего руководителя Юрия Недашковского тогда объясняли концепцией смены власти.

Сразу после этого Шефир и начал проводить собеседования с возможными новыми руководителями компании. Свой интерес он объяснял, тем, что команда ОПУ "знает, как делать бизнес", но им нужен человек, который "разбирается в железе".

В начале 2020 года в Энергоатом назначили временное руководство. Исполняющим обязанности президента стал Петр Котин, а его заместителями – Герман Галущенко и немец Якоб Хартмут.

Котин и Галущенко проходили собеседования именно у Сергея Шефира. Сам Герман Галущенко рассказал, что регулярно бывает в Офисе Президента, где отчитывается о деятельности компании.

Впрочем, сам первый помощник президента заверил, что не имеет отношения к руководству Энергоатома: "Операционного менеджмента в энергетической отрасли я не делаю". При этом он не отрицает, что знаком с Котиным и общается с ним.

Здесь следует понимать, что фактически руководит государственными предприятиями Кабинет Министров Украины. Офис или Администрация Президента к этому не имеет никакого отношения, но после победы Владимира Зеленского эта структура очень ощутимо нарастила свое влияние, хотя и не официальное.

К слову, ранее вокруг Энергоатома уже был скандал с ОПУ. Брат главы президентского Офиса Денис Ермак на скандальных пленках "торговал" именно этой должностью.

Коротко об Энергоатоме

Это государственная компания, которая выступает оператором в сфере энергетики. Энергоатом оперирует 4 украинских АЭС, обеспечивающих более 50% электроэнергии в Украине:

Запорожскую,

Южноукраинскую,

Ровненскую,

Хмельницкую.

В 2019 году прибыль компании превысила 4 миллиарда гривен, а уже в 2020 году, даже в условиях кризиса, ожидается рост прибыли до более 5 миллиардов гривен.