Шефир от ОПУ курировал назначения руководства Энергоатома, – СМИ
Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир стал неформальным куратором главного оператора атомных электростанций Энергоатом. Это одна из крупнейших государственных компаний, которая в 2020 году получила прибыль в 4 миллиарда гривен.
В частности, Сергей Шефир проводил собеседования перед назначением руководителей Энергоатома, пишет издание "Новое время". Информацию журналисты получили из собственных источников в ОПУ, "Слуге народа" и Энергоатоме.
К слову Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал, чем занимается в ОП
Владимир Зеленский решил сменить руководство компании, как только стал Президентом Украины. Увольнение предыдущего руководителя Юрия Недашковского тогда объясняли концепцией смены власти.
Сразу после этого Шефир и начал проводить собеседования с возможными новыми руководителями компании. Свой интерес он объяснял, тем, что команда ОПУ "знает, как делать бизнес", но им нужен человек, который "разбирается в железе".
В начале 2020 года в Энергоатом назначили временное руководство. Исполняющим обязанности президента стал Петр Котин, а его заместителями – Герман Галущенко и немец Якоб Хартмут.
Котин и Галущенко проходили собеседования именно у Сергея Шефира. Сам Герман Галущенко рассказал, что регулярно бывает в Офисе Президента, где отчитывается о деятельности компании.
Впрочем, сам первый помощник президента заверил, что не имеет отношения к руководству Энергоатома: "Операционного менеджмента в энергетической отрасли я не делаю". При этом он не отрицает, что знаком с Котиным и общается с ним.
Здесь следует понимать, что фактически руководит государственными предприятиями Кабинет Министров Украины. Офис или Администрация Президента к этому не имеет никакого отношения, но после победы Владимира Зеленского эта структура очень ощутимо нарастила свое влияние, хотя и не официальное.
К слову, ранее вокруг Энергоатома уже был скандал с ОПУ. Брат главы президентского Офиса Денис Ермак на скандальных пленках "торговал" именно этой должностью.
Коротко об Энергоатоме
Это государственная компания, которая выступает оператором в сфере энергетики. Энергоатом оперирует 4 украинских АЭС, обеспечивающих более 50% электроэнергии в Украине:
- Запорожскую,
- Южноукраинскую,
- Ровненскую,
- Хмельницкую.
В 2019 году прибыль компании превысила 4 миллиарда гривен, а уже в 2020 году, даже в условиях кризиса, ожидается рост прибыли до более 5 миллиардов гривен.
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