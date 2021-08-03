Остались только 2 вещи – Фурса объяснил, при каких условиях Украина получит транш от МВФ

Украина ждет новый транш от Международного валютного фонда еще с сентября 2020 года. Речь идет об обещанных 700 миллионах долларов. Украина уже выполнила почти все условия.

Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Украина приблизилась к получению транша благодаря прогрессу в реформах. В частности благодаря запуску судебной реформы.

К теме Не справились с переговорами с МВФ: Шевченко и Марченко могут отправить в отставку

"Остались невыполненными только 2 вещи – законопроект по Национальному антикоррупционному бюро и законопроект по Национальному банку Украины", – пояснил Фурса.

Реформы в Украине для получения транша МВФ

Инвестиционный банкир подчеркнул, что украинские депутаты в первые несколько недель сентября должны успеть принять законодательные изменения. Речь идет об упомянутых законопроектах:

относительно НБУ -технические вопросы;

относительно НАБУ – базовый законопроект для восстановления независимости институции.

Одна из основных проблем – Украина "ломает" предыдущие реформы. Конституционный Суд "поломал" реформу НАБУ, сейчас ее нужно восстановить,

– отметил Фурса.

Он добавил, что для введения изменений нужно голосование народных депутатов. Парламентарии же неохотно принимают решения по активизации борьбы с коррупцией. Если же принять изменения удастся, Украина безболезненно завершит финансовый 2021 год.

МВФ может не дать транша Украине

По словам Фурсы, если нардепы не проголосуют, то транша Украине снова не дадут. Это может привести к повторению ситуации в конце ноября 2020 года, когда у государства закончились деньги.

Это означает, что определенные категории граждан могут не получить зарплат, а учреждения – обещанного финансирования. Например, когда в судах закончились деньги на марки.

"Когда у государства есть расходы, а оно вынуждено их сокращать и не проводить ремонт школы или больницы, не строить дорогу – это неприятная история", – подчеркнул Фурса.

Госбюджет перевыполнили благодаря инфляции

По данным Министерства финансов, Украина за первые 6 месяцев 2021 года перевыполнила план государственного бюджета. Инвестиционный банкир отметил, что это стало возможным из-за высокой инфляции в стране.

"У нас очень высокая инфляция. Это приводит к тому, что больше поступлений в бюджет от налогов", – пояснил Фурса.

Базовый налог в Украине – это Налог на добавленную стоимость (НДС), который составляет 20% от стоимости товара или услуги. Если его цена растет, то пропорционально увеличивается поступления в бюджет.

Сергей Фурса рассказал, при каких условиях Украина получит транш от МВФ: смотрите видео