С 1 января 2021 года Россия начнет поставлять газ Сербии через "Турецкий поток". Его начали строить в обход Украины после начала российской агрессии, а к началу 2020 года ввели в эксплуатацию.

В последние дни 2020 года Сербия продолжает получать газ через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает издание Интерфакс.

Интересно Россия достроила участок "Северного потока-2" в Германии: какие дальнейшие планы

Ожидается, что газопровод, который в Себрии называют "Балканским потоком", официально откроет местный президент Вучич. Запустят трубу в 6 утра по местному времени.

К слову, газопровод уже проходит через всю территорию Сербии – от болгарской границы и до венгерской.

Коротко о Турецком потоке:

Его, как и "Северный поток-2", начали строить после начала российско-украинской войны. Официально запустили газопровод 8 января 2020 года.

Сейчас газ из него получают только два государства:

Турция,

Болгария.

После Сербии к газопроводу также планируют подключить Венгрию и Австрию.