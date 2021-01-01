В Сербии 1 января 2021 запустили газораспределительную систему "Балканский поток" – продолжение "Турецкого потока", построенного в обход Украины. Участие в официальной церемонии принимал сербский президент Александра Вучич.

Газопровод запустили около 6:00 утра 1 января в населенном пункте Господжинци, сообщает местное издание Srbija Danas.

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К слову, Сербия рассчитывает получить от этого ряд экономических выгод. В частности, из транзита по своей территории, который будут осуществлять после того, как достроят "Балканский поток".

Газопровод проходит 403 километра по территории Сербии – от болгарской границы и к венгерской. Кроме того, из-за нового пути поставки газа, рассчитывают снизить его цену внутри государства.

Следует отметить, что такую ​​пафосную церемонию открытия газопровода устроили из-за политических настроений населения государства. Это едва ли не самое пророссийское государство в мире, где власть и оппозиция соревнуются за то, кто более пророссийский.

Коротко о Турецком потоке:

Его, как и "Северный поток-2", начали строить после начала российско-украинской войны. Официально запустили газопровод 8 января 2020.

До сих пор газ из него получали только два государства:

Турция,

Болгария.

После Сербии к газопроводу также планируют привлечь Венгрию и Австрию.