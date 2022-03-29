Секвестр бюджета: сократили на 107 миллиардов гривен, планируют еще на 70 миллиардов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет секвестр бюджета, и правительство уже работает над этим. Сейчас планируется сокращение расходов еще на 70 миллиардов гривен.

Будет ли меняться сам бюджет

Шмыгаль рассказал, что правительство фактически уже изменило его, поскольку все развитые программы объединили и перевели в резервный фонд государства, а уже из резервного фонда финансируются все необходимые расходы.

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Вы спрашиваете, будет ли формальный секвестр бюджета? Да, работаем над этим. Фактически на сегодняшний день мы уже приняли решение о сокращении на 107 миллиардов гривен. Сейчас дополнительно готовим сокращение еще на 70 миллиардов,

– делится Шмигаль.

Справка: секвестр – сокращение расходов при выполнении отдельных статей или всего госбюджета, он обуславливается разными причинами: просчетами при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и т.д.

Также премьер отметил, что страна фактически первый месяц проживает в военном положении, поэтому правительство наблюдает за динамикой. "В апреле посмотрим, как дальше будем менять бюджет", – подчеркнул он.

Напомним Украина перевыполнила бюджет на почти 24 миллиарда гривен в феврале

Бюджет в военное время

Шмыгаль поделился, что в марте исполнение бюджета-2022 по доходам составит более 70%, однако в апреле показатели могут быть хуже. По словам Шмыгаля, бюджет в военное время достаточно прост.

Ключевая статья расходов – это оборона страны, вторая часть – выполнение социальных обязательств, поддержка людей, обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости, горючим и жилищно-коммунальными услугами. И третье – это поддержка бизнеса,

– рассказал он.

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