Будет ли меняться сам бюджет

Шмыгаль рассказал, что правительство фактически уже изменило его, поскольку все развитые программы объединили и перевели в резервный фонд государства, а уже из резервного фонда финансируются все необходимые расходы.

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Вы спрашиваете, будет ли формальный секвестр бюджета? Да, работаем над этим. Фактически на сегодняшний день мы уже приняли решение о сокращении на 107 миллиардов гривен. Сейчас дополнительно готовим сокращение еще на 70 миллиардов,

– делится Шмигаль.

Справка: секвестр – сокращение расходов при выполнении отдельных статей или всего госбюджета, он обуславливается разными причинами: просчетами при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и т.д.

Также премьер отметил, что страна фактически первый месяц проживает в военном положении, поэтому правительство наблюдает за динамикой. "В апреле посмотрим, как дальше будем менять бюджет", – подчеркнул он.

Напомним Украина перевыполнила бюджет на почти 24 миллиарда гривен в феврале

Бюджет в военное время

Шмыгаль поделился, что в марте исполнение бюджета-2022 по доходам составит более 70%, однако в апреле показатели могут быть хуже. По словам Шмыгаля, бюджет в военное время достаточно прост.

Ключевая статья расходов – это оборона страны, вторая часть – выполнение социальных обязательств, поддержка людей, обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости, горючим и жилищно-коммунальными услугами. И третье – это поддержка бизнеса,

– рассказал он.