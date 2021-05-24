Сейчас ставим точку в вопросе земельной реформы, – советник Шмыгаля

Владимир Зеленский подписал ключевой закон для запуска рынка земли. Поэтому уже с 2021 года украинцы смогут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Прежде всего это означает, что будет восстановлена историческая справедливость для почти 7 миллионов украинцев, которые в 1990-х получили в распоряжение землю сельскохозяйственного права, но так и не смогли ею распоряжаться. Об этом рассказал советник премьер-министра Денис Шмыгаль.

Важно Зеленский подписал ключевой закон земельной реформы

Он вспомнил: раньше и в политической, и в экспертной среде не было консенсуса относительно того, нужен ли Украине рынок земли. За последние 20 лет:

украинские землевладельцы не имели права распоряжаться своим активом;

стоимость аренды и земли сельскохозяйственного назначения стала самой низкой в странах не только Центрально-Восточной, но и Западной Европы;

украинские компании не имели возможности купить землю, а также инвестировать и долгосрочно планировать свою производственную деятельность.

Но сейчас мы ставим точку. И движемся в направлении цивилизованных демократических стран, где рынок земли является свободным, прозрачным и понятным,

– подчеркнул советник Дениса Шмыгаля.

Эти люди будут наказаны, – Ливч о санкциях СНБО в отношении "земельных махинаторов"

Министерство агрополитики предлагает внедрить санкции СНБО в отношении "земельных махинаторов". Дмитрий Ливч пояснил, в Украине в течение последних 20 лет действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За это время было проведено немало коррупционных и экономических схем по земле, которая находится в государственной собственности.

Он отметил, в 2020–2021 годах был проведен комплексный аудит земельных ресурсов Украины. Сейчас правительству и Госгеокадастру известно, кто и каким образом использовал государственную землю в своих целях, не по назначению. "И эти люди должны быть наказанными", – подчеркнул советник премьера.

К теме В Минагрополитики анонсировали санкции СНБО в отношении "земельных махинаторов"

Ливч объяснил, как на практике будет работать рынок земли

По словам Дмитрия Ливча, это будет работать двумя путями:

вы находите покупателя, подписываете договор, продаете землю или сдаете в аренду;

вы находите земельный участок, который бы хотели купить, и заключаете соответствующий договор.

Впрочем, земельная реформа – это про права. Украинцы не обязаны продавать землю. Они получат право полноценно распоряжаться своим активом, что в конечном итоге приведет к росту его стоимости.

Цена на землю будет расти, как и стоимость аренды. Поэтому землевладельцы выиграют от этой реформы. Как и общины, ведь в законе №2194 говорится о передаче части государственной земли в распоряжение территориальных общин, которые и будут решать, каким образом ею распоряжаться,

– рассказал он.

И добавил, важным моментом является возможность купить землю. У украинских физических лиц, которые хотят заниматься хозяйством, будет возможность купить до 100 гектаров.

Дмитрий Ливч прокомментировал открытие рынка земли в Украине: видео



Что стоит знать о рынке земли в Украине / инфографика 24 канала