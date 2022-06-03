Так считает экономист Василий Фурман. Об этом он сказал 24 канала.
К слову Гривна продолжает укрепляться: курс валют на 3 июня
Он считает, что именно поэтому сейчас нужно максимально помогать бизнесу. Это рабочие места, занятость и зарплаты людей. Это поможет Украине максимально быстро справиться с этим огромным вызовом.
Более того, работа НБУ во время войны в 2014 и 2022 годах сильно изменилась. Экономист сравнил эти события.
Сейчас действия НБУ настолько профессиональны, быстры. Да, гривня немного расслабилась. Но то, что мы наблюдали в 2014 – 2015 годах – не дай бог такое пережить еще раз,
– заметил Фурман.
Экономист добавил, что за эти 8 лет удалось провести сложную реформацию банковской системы.
Он также подчеркнул, что Национальный банк Украины сейчас все делает правильно. Поэтому решение об увеличении учетной ставки до 25% является верным решением.